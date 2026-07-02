NHL:ssä pelaava Toronto Maple Leafs on tehnyt kolmivuotisen sopimuksen venäläisvahti Sergei Bobrovskin kanssa.
Bobrovski kuittaa sopimuksestaan 7 miljoonaa dollaria.
37-vuotias maalivahti on pelannut Florida Panthersissa edelliset seitsemän kautta. Päättyneellä kaudella hän torjui 52 ottelussa vaatimattomalla torjuntaprosentilla 87,7.
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Kokenut Bobrovski on ollut vuosia yksi NHL:n parhaimmista maalivahdeista. Hänen palkintokaapistaan löytyy kaksi Stanley Cupin mestaruutta ja kaksi parhaalle maalivahdille jaettavaa Vezina Trophya.
Myös toinen kanadalaisjätti Edmonton Oilers vahvisti maalivahtiosastoaan Stanley Cup -voittajalla. Se teki yksivuotisen sopimuksen tänä keväänä kannua nostaneen Frederik Andersenin kanssa.