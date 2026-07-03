Reeva-pikanuudeleita Suomessa edustava Euro-East Oy vahvistaa, että Suomessa ei ole ollut myynnissä pikanuudelituote-eriä, jotka vedettiin varotoimenpiteenä pois markkinoilta muualla Euroopassa salmonellaepäilyn vuoksi. Valmistajan teettämissä laboratoriotutkimuksissa salmonellaa ei myöskään todettu epäilyn kohteena olleista tuotteista.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n mukaan maustetut nuudelituotteet ovat todennäköisesti aiheuttaneet salmonellaepidemian jopa 14 Euroopan maassa. ECDC:n mukaan epidemiassa on raportoitu jo 106 vahvistettua salmonellatapausta marraskuun 2025 ja kesäkuun 2026 välisenä aikana.

" Pikanuudeleita ei tule syödä raakana"

– Pikanuudeleita ei tule syödä raakana. Valmistajan yhdessä Ukrainan terveysviranomaisten kanssa toteuttama validointi osoittaa, että pakkauksen valmistusohje – 300–350 millilitraa vähintään 95-asteista kiehuvaa vettä ja viiden minuutin haudutusaika – varmistaa tuotteen mikrobiologisen turvallisuuden, valmistajalta neuvotaan.