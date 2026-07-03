Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus ECDC:n mukaan maustetut nuudelituotteet ovat todennäköisesti aiheuttaneet salmonellaepidemian jopa 14 Euroopan maassa. ECDC:n mukaan epidemiassa on raportoitu jo 106 vahvistettua salmonellatapausta marraskuun 2025 ja kesäkuun 2026 välisenä aikana.
Reeva-pikanuudeleita Suomessa edustava Euro-East Oy vahvistaa, että Suomessa ei ole ollut myynnissä pikanuudelituote-eriä, jotka vedettiin varotoimenpiteenä pois markkinoilta muualla Euroopassa salmonellaepäilyn vuoksi. Valmistajan teettämissä laboratoriotutkimuksissa salmonellaa ei myöskään todettu epäilyn kohteena olleista tuotteista.
– Kuluttajien turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Haluamme vakuuttaa suomalaisille kuluttajille, että Suomessa myynnissä olleet Reeva-tuotteet eivät kuulu epäilyn kohteena olleisiin eriin, Euro-East Oy:n toimitusjohtaja Larissa Mazourova kertoo tiedotteessa.
Mazourouvan mukaan valmistajan toteuttamat laajat tutkimukset ja viranomaisten tarkastukset vahvistavat, että tuotteet täyttävät elintarviketurvallisuudelle asetetut vaatimukset.
Selvitysten valmistuttua valmistaja on käynnistänyt tuotannon uudelleen ja ottanut käyttöön entistä tiukemmat mikrobiologiset valvontakäytännöt.
"Pikanuudeleita ei tule syödä raakana"
Maahantuoja muistuttaa myös, että yhtiön pikanuudelit eivät ole valmis syötäväksi tarkoitettu tuote, vaan ne tulee aina valmistaa pakkauksen ohjeiden mukaisesti ennen nauttimista.
– Pikanuudeleita ei tule syödä raakana. Valmistajan yhdessä Ukrainan terveysviranomaisten kanssa toteuttama validointi osoittaa, että pakkauksen valmistusohje – 300–350 millilitraa vähintään 95-asteista kiehuvaa vettä ja viiden minuutin haudutusaika – varmistaa tuotteen mikrobiologisen turvallisuuden, valmistajalta neuvotaan.
Valmistajan mukaan tähän mennessä tehdyissä tutkimuksissa ei ole havaittu markkinoilla olevissa Reeva-tuotteissa poikkeamia, eikä ole perusteita epäillä muiden tuotteiden sisältävän salmonellaa.