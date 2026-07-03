Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Risto Kauppinen jättää tehtävänsä.

Suomen Jääkiekkoilijat ry:n eli Pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Risto Kauppinen siirtyy sivuun. Työsuhde päättyy 30. syyskuuta.

Ratkaisu on tehty tiedotteen mukaan hyvässä yhteisymmärryksessä.

– Viimeiset viisi vuotta ovat olleet minulle antoisaa ja hyvin intensiivistä aikaa. Pelaajayhdistyksen toiminta, palvelut jäsenille ja asema suomalaisessa jääkiekossa ovat vahvistuneet. Nyt on tullut aika katsoa eteenpäin ja jättää tämä tehtävä seuraajalleni, Kauppinen kertoo.

– Haluan kiittää kaikkia, joiden kanssa olen saanut olla tekemisissä: pelaajia, työkavereita, hallitusta ja kaikkia sidosryhmiä. Tärkeintä elämässä on ihmisten kohtaaminen ja rakentava vuorovaikutus heidän kanssaan.

SJRY:n puheenjohtaja Teemu Ramstedt vastaa siirtymävaiheessa käytännön operatiivisesta johtamisesta yhdessä hallituksen kanssa.

– Risto toimi viiden tärkeän vuoden ajan pelaajayhdistyksen johdossa, ja haluamme kiittää häntä suuresta panoksesta pelaajien ja suomalaisen jääkiekon hyväksi. Yhdistys on hänen aikanaan ottanut merkittäviä kehitysaskeleita, joista pelaajat hyötyvät nyt ja tulevaisuudessa. Toivotamme Ristolle kaikkea hyvää tuleviin haasteisiin ja kiitämme hyvästä yhteistyöstä, Ramstedt kommentoi.