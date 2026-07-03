Monacossa tapahtuneen räjähdyksen tutkinta etenee.

Monacon keskustassa maanantai-iltana tapahtuneesta räjähdyksestä epäilty henkilö on tunnistettu. Lisäksi hänestä on annettu pidätysmääräys ja Interpolin punainen ilmoitus.

Asiasta kertoi Monacon syyttäjänvirasto torstaina. Siitä ovat uutisoineet muun muassa The Guardian ja BBC.

Syyttäjänviraston mukaan murhan yrityksestä epäilty henkilö on ulkomaan kansalainen eikä enää Monacossa.

Tällä paikalla räjähti Monacossa 30. kesäkuuta 2026.AFP / Lehtikuva

Ranskalaislehti Le Figaro sekä uutiskanava BFMTV taas ovat kertoneet, että valvontakameroihin taltioidun epäillyn uskotaan olevan nainen, joka pyrki esittämään miestä.

Monacon yleinen syyttäjä Stéphane Thibault ei ottanut edellisiin väitteisiin kantaa, mutta kiitteli poliisia ja oikeuslaitosta nopeasta ja tehokkaasta toiminnasta.