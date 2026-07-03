Poliisi on kertonut uusia tietoja kahden ihmisen hengen vieneestä Itäväylän onnettomuudesta. Taksikuski saatiin kiinni parkkihallista.

Itäväylällä kahden ihmisen päälle ajaneen taksikuskin jäljille päästiin silminnäkijähavaintojen perusteella, kertoo MTV Uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén.

– Silminnäkijähavainnot ovat olleet niin hyviä, että he ovat pystyneet sanomaan poliisille heti, minkä tyyppinen auto on ollut, joka näihin kahteen ihmiseen törmäsi. Poliisi aloitti välittömästi lähietsinnät.

Palmén kertoo, että hälytys tehtiin noin puoli yhdeltä yöllä, ja poliisi sai miehen kiinni hieman kello kahden jälkeen muutaman kilometrin päästä Itäkeskuksesta. Poliisin mukaan kiinniotossa ei otettu yhteyttä Taksi Helsinkiin.

– Hänet on löydetty pelkästään auton tuntomerkkien perusteella. Poliisi on tehnyt lähietsintää ja ansiokkaasti löytänyt tämän kuskin parkkihallista. Hän oli auton luona, ja kiinniotto sujui rauhallisesti.

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Nelikymppinen taksinkuljettaja ajoi kahden ihmisen yli Helsingissä Itäväylällä maanantain ja tiistain välisenä yönä ennen puolta yhtä. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat heti.

Poliisi epäilee taksia kuljettaneen miehen syyllistyneen törkeään rattijuopumukseen, törkeään kuolemantuottamukseen ja törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.