Yksityishenkilö antoi auton koeajoon tiistaina Lohjalla.
Poliisi kaipaa havaintoja autosta, jota ei palautettu koeajon jälkeen Lohjalla.
Länsi-Uudenmaan poliisi kertoo, että yksityishenkilö oli antanut coupe-mallisen Mercedes Benzin koeajoon tiistaina illalla. Autoa ei kuitenkaan ole palautettu yhteydenottoyrityksistä huolimatta.
Poliisi tutkii tapausta törkeänä varkautena.
Auto on valkoinen Mercedes Benz, jonka katto ja nahkainen sisusta on punainen.
Havainnot pyydetään osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen (ympärivuorokautinen puhelinvastaaja) 0295 438 488.
Poliisin julkaisema kuva autosta.
Auton sisus on verhoiltu punaisella nahalla.Poliisin julkaisema kuva