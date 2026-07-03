Poliisi etsii Jyväskylässä kadonnutta miestä.

Sisä-Suomen poliisilaitos tiedottaa kaipaavansa havaintoja nelikymppisestä miehestä, joka katosi Jyväskylän Kangasvuoren alueella perjantaina aamuyöllä 3. heinäkuuta.

Miehen arvelleen liikkuvan ainakin Kangasniemen ja Seppälän alueilla, mutta on mahdollista, että hän on lähtenyt paljon pidemmällekin.

Poliisi kertoo kadonneesta tuntomerkkejä: Hänellä on tummat puolipitkät hiukset ja siniset silmät. Hän on noin 172 senttimetriä pitkä. Kuvaa kadonneesta ei julkaistu.

Kadonneella on saattanut olla yllään vaaleansininen verkkatakki tai valkoinen hihaton paita.

Havainnot kadonneesta voi ilmoittaa hätänumeroon 112.