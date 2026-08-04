The Times kertoo, että Euroopan jalkapalloliitto Uefa on tehnyt suunnitelman kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan ja sen puheenjohtajan Gianni Infantinon pään menoksi.

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The Times kertoo, että jos Infantino ei eroa vapaaehtoisesti, niin kolme lajiliittoa, Uefa, Pohjois- ja Keski-Amerikan liitto Concacaf sekä Aasian liitto AFC aikovat boikotoida Fifan kokouksia. Sen lisäksi liitot eivät aio osallistua päätöksentekoon.

Suunnitteilla ovat myös kilpailevat kansainväliset turnaukset, maajoukkueille uusi MM-turnaus ja seurajoukkueiden MM-kisat. Suunnitelmat otetaan käyttöön maaliskuussa, jos Infantino päättää asettua ehdolle puheenjohtajavaaleissa.

Uefa on jo aiemmin hahmotellut suunnitelmia maailmanlaajuisesta Kansojen liiga -turnauksesta kilpaillakseen Fifan kanssa. Tietojen mukaan hankkeelle on saatu tukea Concacafilta ja AFC:ltä.

Talksport kertoo jopa, että Uefan puheenjohtaja Aleksander Ceferin ja PSG-omistaja Nasser Al-Khelaifi käyvät keskusteluja seurajoukkueiden MM-kisojen boikotoinnista. Silloin vuoden 2029 turnauksessa ei olisi mukana yhtään eurooppalaista joukuetta. Al-Khelaifi toimii myös puheenjohtajana European Football Clubs -organisaatiossa, joka ajaa Euroopan huippuseurojen etuja.

The Sunin mukaan vain 15 jäsenliittoa 211:sta on osoittanut tukensa Infantinolle kohuhankkeen jälkeen. Infantino oli suunnitellut, että MM-kisoista myytäisiin osakkeita ulkopuolisille sijoittajille. Tämä kuitenkin kuopattiin sen jälkeen, kun Uefa oli ilmoittanut boikotoivansa MM-kisoja.