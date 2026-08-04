Englannin Valioliigassa pelaava Fulham vahvistuu hyökkääjä Gonzalo Garcialla ja keskikenttäpelaaja Cesar Palaciosilla.
Molemmat pelaajat siirtyvät Fulhamiin Real Madridista.
Fulham maksaa Garciasta 34 miljoonan punnan (noin 39,6 milj. euron) siirtokorvauksen. Garcia solmi viisivuotisen sopimuksen lontoolaisseuran kanssa.
Palacios siirtyy puolestaan 8,5 miljoonan punnan (noin 9,9 milj. euron) siirtosummalla.
Tuoreet vahvistukset ovat hyvinkin tuttuja pelaajia Fulhamin päävalmentajaksi hypänneelle Alvaro Arbeloalle. Arbeloa luotsasi kaksikkoa Real Madridissa ja sen kakkosjoukkueessa Real Madrid Castillassa.
Palacios, 21, pelasi viime kaudella viisi ottelua La Ligassa.
22-vuotias Garcia puolestaan viiletti Real Madridin paidassa 30 liigaottelussa tehden kuusi täysosumaa.