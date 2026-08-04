Yhdysvalloissa leviävä "räjähtävä ripuliepidemia" on vaatinut ensimmäiset kuolonuhrinsa.
Kaksi ihmistä on kuollut Yhdysvalloissa Michiganissa suolistoloisen aiheuttaman syklosporiaasiepidemian seurauksena. Kyseessä ovat ensimmäiset kuolemantapaukset, jotka on yhdistetty meneillään olevaan tautiaaltoon.
Asiasta kertovat muun muassa BBC ja CNN.
Michiganin terveysviranomaisten mukaan menehtyneillä oli vakavia perussairauksia, joiden arvioidaan pahentuneen syklosporiaasitartunnan vuoksi.
Syklosporiaasi on Cyclospora cayetanensis -loisen aiheuttama suolistoinfektio, joka leviää saastuneen ruoan tai veden välityksellä. Tartunta voi aiheuttaa voimakasta, jopa "räjähtävää" ripulia.
Levinnyt useisiin osavaltioihin
Yhdysvaltain tautikeskus CDC:n mukaan tartuntoja on todettu jo 45 osavaltiossa, ja laboratoriovarmistettuja tapauksia on raportoitu lähes 7 000.
CDC:n mukaan kuolemantapaukset ovat kuitenkin erittäin harvinaisia, sillä syklosporiaasi ei yleensä ole hengenvaarallinen sairaus.
Michigan on ollut epidemian keskusalue. BBC kertoo, että osavaltion omien tietojen mukaan siellä on rekisteröity jopa yli 11 000 tartuntaa ja 193 sairaalahoitoa vaatinutta tapausta, vaikka kaikki tartunnat eivät ole laboratoriovarmistettuja.
CDC on pitänyt epidemian todennäköisenä lähteenä Taylor Farms de Mexicon silputtua jäävuorisalaattia, jota on tarjoiltu Taco Bell -ravintoloissa ainakin Indianassa, Kentuckyssa, Michiganissa, Ohiossa ja Länsi-Virginiassa.
Epidemian seurauksena salaatit vedettiin myynnistä peräti 27 eri osavaltiossa.