Valtiovarainministeriö aloittaa neuvottelut, joissa se tekee ehdotuksensa valtion ensi vuoden budjetiksi. MTV Uutiset seuraa tapahtumia, ensimmäinen suora lähetys alkaa heti aamukahdeksan jälkeen.
Valtiovarainministeriön sisäiset budjettineuvottelut käydään tänään Espoon Moisniemessä, jossa neuvottelut pidetään perinteisesti rajavartiolaitoksen edustustiloissa.
Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.). Paikalla ovat myös kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.), elinkeinoministeri Sakari Puisto (ps.) sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Purra ja muut ministerit kommentoivat neuvotteluja saapuessaan Moisniemeen.
Valtiovarainministeri Riikka Purra kommentoi neuvotteluja uudelleen lounastauolla arviolta kello 12.
Purra pitää vielä tiedotustilaisuuden Moisniemessä, kun neuvottelut ovat päättyneet.
MTV Uutiset näyttää tilaisuuksia suorana päivän mittaan.
Talouskasvu piristää tunnelmaa
Alkuvuoden talouskasvu on yllättänyt positiivisesti. Tilastokeskuksen tuoreet ennakkotiedot antavat odottaa koko vuodelle 2026 noin kahden prosentin tai jopa sen yli menevää kasvua.
Luvut kuitenkin elävät vielä tietojen tarkentuessa. Kesäkuun ennusteessaan valtiovarainministeriö ennusti tälle vuodelle vain 0,8 prosentin kasvua.
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Julkinen talous on kuitenkin eri asia. Suomi on edelleen raskaasti velkaantunut ja menot kasvavat. Sopeutustarpeen iso kuva ei siis ole muuttumassa.