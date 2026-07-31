Gianni Infantinon suunnitelmat ovat kovassa vastatuulessa. Kansainvälisessä mediassa nousee esiin nyt Fifa-pomon spekuloitu haastaja. Nimimies ei tosin itse allekirjoita puheita.

Infantino esitteli muutama päivä sitten suunnitelman, jonka myötä Fifa myisi tytäryhtiön kautta osan toimistaan ulkopuolisille sijoittajille. Näin sijoittajat saisivat päätösvaltaa muun muassa miesten MM-kisoja koskien.

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Kuvio on tyrmätty totaalisesti. Torstaina Euroopan jalkapalloliitto Uefa pamautti täyden boikotin julki: ei yhteistyötä, ennen kuin Fifan suunnitelma on kuopattu. Myös Pohjois-Amerikan, Keski-Amerikan ja Karibian jalkapalloliitto Concacaf kieltäytyi Infantinon suunnitelmista myöhemmin torstaina.

Suomen Palloliitto kertoi myös vetävänsä pois tukensa Gianni Infantinon jatkokautta koskien. Fifan puheenjohtaja hakee ensi keväänä neljättä kautta toimessaan.

Infantino on kokenut viime päivinä valtavaa vastustusta. Samalla spekulaatio hänen Fifa-jatkonsa epävarmuudesta on voimistunut. Aiemmin näytti vakaasti siltä, että italialais-sveitsiläinen saa jatkokautensa ilman kummempaa hankausta.

Yhdysvaltalaislehti Politico kirjoitti jo keskiviikkona, että ranskalaisseura PSG:n pomo Nasser Al-Khelaifi on noussut etenkin eurooppalaisten jalkapallopäättäjien suosioon ja mahdolliseksi Infantinon haastajaksi.

Tieto on kohonnut torstain käänteiden myötä aivan kärkiuutiseksi muun muassa saksalaislehti