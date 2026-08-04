Mies ampui kahta henkilöä kohti Espoossa.
Länsi-Uudenmaan poliisi epäilee täysi-ikäistä miestä tapon yrityksestä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.
Poliisi sai eilen maanantaina ilmoituksen Espoonlahdelta, josta oli kuultu laukauksia. Paikan päälle lähti useita poliisipartioita.
Poliisin mukaan mies ampui muutamia laukauksia entuudestaan tuntemaansa kahta henkilöä kohti noin kello 17.30 aikaan illalla Maakravunkujalla. Kukaan ei loukkaantunut tilanteessa.
– Ampuma-asetta käyttänyt mies poistui tapahtumapaikalta, mutta poliisi otti hänet kiinni myöhemmin illalla. Myös epäilty tekoväline on poliisin hallussa, kertoo rikoskomisario Jyrki Kallio tiedotteessa.