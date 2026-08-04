Poliisin mukaan asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, joka saattaa liittyä räjähdykseen.

Vaasassa sattui varhain tiistaiaamuna räjähdys kerrostaloasunnossa, jonka seurauksena asunnossa syttyi tulipalo.

Pohjanmaan poliisin mukaan räjähdys tapahtui noin kello 00.30 kolmikerroksisen kerrostalon ylimmässä kerroksessa sijaitsevassa asunnossa.

Asunnon asukas sai tapahtumassa laajoja palovammoja ja hänet toimitettiin sairaalahoitoon.

Poliisilla ei ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen.

Poliisi kertoo, että asunnosta löytyi kuitenkin alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, joka saattaa liittyä räjähdykseen.

Räjähdyksessä syntynyt paineaalto rikkoi ikkunoita myös kerrostalon porraskäytävässä. Asunto kärsi myös mittavia vahinkoja.

Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena.