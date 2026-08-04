Useita ihmisiä sai surmansa sotilaan avattua tulen Krimillä.
Neljä ihmistä on kuollut ja ainakin yksi haavoittunut, kun venäläissotilas avasi tulen omiaan kohti Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla Sevastopolissa. Välikohtaus tapahtui tänään, kertoo Reuters.
Venäjän nimittämän kuvernööri Mihail Razvožajevin mukaan sotilas oli alkanut tulittaa ensin palvelustovereitaan, joista yksi sai surmansa ja yksi haavoittui.
Tämän jälkeen sotilas käänsi aseensa siviilejä vastaan surmaten kolme ihmistä.
Kuvernöörin mukaan sotilas on saatu kiinni.