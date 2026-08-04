Kari Sorvali on kuollut 74 vuoden iässä.
Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut. Uutisesta kertoi ensimmäisenaä Seiska. Sorvali on kuollut 74 vuoden iässä. Digi- ja väestötietovirastosta kerrotaan MTV:lle hänen kuolleen 20. kesäkuuta.
Kari Sorvali oli naimisissa näyttelijä, koomikko Miitta Sorvalin kanssa. Pari avioitui vuonna 1978.
Karilla ja Miitalla on kaksi jo aikuista lasta.
Kari ja Miitta Sorvali edustivat yhdessä vuoden 2024 Linnan juhlissa.Pirjo Tuominen/Compic/All Over Press
Kari Sorvali muistetaan muun muassa Hukkaputki-sarjasta 1980-luvulta ja 2000-luvulta Helppo elämä -sarjasta.
2020-luvulla hänet nähtiin Hyväveli-elokuvassa. Hän sai vuonna 2014 taiteilijaeläkkeen.
Juttua muokattu 4.8. kello 9.50: Juttua päivitetty. Kari Sorvali menehtyi 20. kesäkuuta, ei 22. kesäkuuta.