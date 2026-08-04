Mies on nähty viimeksi heinäkuun lopussa.
Lounais-Suomen poliisi pyytää havaintoja Turussa kadonneesta viisikymppisestä miehestä.
Miehestä on tehty viimeisin havainto Turussa 30. heinäkuuta.
Poliisi on julkaissut miehen tuntomerkit. Hän on noin 175–180 senttiä pitkä, sporttisen oloinen ja normaalivartaloinen mies.
Miehen tavoittamiseksi poliisi pyytää kaikkia mahdollisia tietoja tai havaintoja hänen liikkeistään. Tiedot pyydetään toimittamaan Lounais-Suomen poliisille puhelimitse numeroon 0295 417 259.