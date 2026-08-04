Ukraina kertoo sodan vaatineen uusia uhreja.
Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet kolme ihmistä Sumyn alueella, kertovat Ukrainan viranomaiset.
Sumyn alueen sotilashallinnon johdon mukaan kuolleet olivat 5- ja 10-vuotiaat lapset sekä iäkäs naishenkilö.
Lasten ruumiit löytyivät hautautuneina asuintalonsa raunioista, kertoo Sumyn sotilashallinnon johtaja Oleh Hryhorov.
Ukrainan viranomaisten mukaan 89-vuotias nainen kuoli iskussa Mykolajivin satamakaupunkiin Etelä-Ukrainassa.
Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan puolin ja toisin viime aikoina. Uusia neuvotteluja viidettä vuotta jatkuvan sodan lopettamiseksi ei ole näköpiirissä.