Ukraina kertoo sodan vaatineen uusia uhreja.

Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet kolme ihmistä Sumyn alueella, kertovat Ukrainan viranomaiset.

Sumyn alueen sotilashallinnon johdon mukaan kuolleet olivat 5- ja 10-vuotiaat lapset sekä iäkäs naishenkilö.

Lasten ruumiit löytyivät hautautuneina asuintalonsa raunioista, kertoo Sumyn sotilashallinnon johtaja Oleh Hryhorov.

Ukrainan viranomaisten mukaan 89-vuotias nainen kuoli iskussa Mykolajivin satamakaupunkiin Etelä-Ukrainassa.

Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan puolin ja toisin viime aikoina. Uusia neuvotteluja viidettä vuotta jatkuvan sodan lopettamiseksi ei ole näköpiirissä.