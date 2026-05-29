Maailmanlistan neljäntenä oleva ja Ranskan avoimissa kolmanneksi sijoitettu Novak Djokovic putosi turnauksesta kolmannella kierroksella. Serbin pelit päätti maailmanlistalla sijalla 30 oleva brasilialainen Joao Fonseca.
24 kertaa Grand Slam -turnauksen voittaneen Djokovicin ja Fonsecan ottelu venyi peräti neljän tunnin ja 57 minuutin mittaiseksi. Erälukemat kirjattiin lopulta 19-vuotiaalle brasilialaiselle lukemin 3–2 (4–6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5).
Fonsecasta tuli samalla ensimmäinen alle 20-vuotias pelaaja, joka on voittanut Djokovicin Grand Slam -turnauksessa.
Ranskan avoimissa nähtiin näin kärkinimen varhainen putoaminen jo toisena päivänä peräkkäin, kun Italian Jannik Sinnerin tie nousi pystyyn torstaina.
Fonseca kohtaa seuraavalla kierroksella joko Casper Ruudin tai Tommy Paulin.