Uusi Diabetesbarometri paljastaa ikävän epäsuhdan diabeteksen Käypä hoito -suosituksen ja todellisuuden välillä.

Käypä hoito -suosituksen mukaan diabetesta sairastavalle tulisi tehdä kattavampi tarkastus kerran vuodessa. Kuitenkin tuoreeseen Diabetesbarometriin vastanneista 39 prosenttia kertoi pääsevänsä diabetesasioissa lääkärin vastaanotolle harvemmin kuin kahden vuoden välein. Kyselyyn vastasi yli 6 000 ihmistä.

– Jos vertaamme sitä hyvinvointialueittain, niin heikoimmillaan 68 prosenttia tyypin 2 diabetesta sairastavista kertoo, että he käyvät lääkärin vastaanotolla harvemmin kuin kahden vuoden välein, Diabetesliiton kehittämispäällikö Reetta Korkki kertoi Viiden jälkeen -lähetyksessä viime viikolla.

Diabeetikot kokevat hoitoonpääsyn heikentyneen ja oman luottamuksensa terveydenhuoltoon horjuneen.

– Enää ei luoteta siihen, että yhteiskunta pystyy pitämään heistä huolta. Tässä on tärkeä huomioida myös se, että terveydenhuollon ammattilaiset, jotka vastaavat pienempään kyselyyn [Diabetesbarometrin] kyljessä, jakavat ihan saman huolen, Korkki lisää.