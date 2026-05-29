Tapparassa päättyneellä kaudella loistanut hyökkääjä Benjamin Rautiainen on solminut kolmivuotisen tulokassopimuksen Tampa Bay Lightningin kanssa.
Rautiainen, 20, teki Suomen mestaruuteen päättyneellä kaudella Tapparalle 59 runkosarjaottelussa seuraennätykseen oikeuttaneet tehot 25+52=77.
Rautiaisesta tuli samalla ensimmäinen 70 tehopisteen rajan ylittänyt pelaaja SM-liigassa sitten kauden 2007-2008.
– Olen erittäin innoissani saadessani allekirjoittaa ensimmäisen NHL-sopimukseni Tampa Bayn kanssa, Puolustusvoimien urheilukoulussa parhaillaan oleva Rautiainen kirjoitti Instagram-julkaisussaan.
Tampa Bay varasi Rautiaisen numerolla 108 vuoden takaisen varaustilaisuuden neljännellä kierroksella.