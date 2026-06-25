Kaarinalainen autoilija Juhani Peltonen koki likaisen yllätyksen – onneksi juuri ennen autopesua.

Juhani Peltonen oli matkalla auton pesupaikalle Kaarinan keskustassa, kun hän säikähti outoa, pamahtavaa ääntä.

– Pysähdyin valoihin ennen pesupaikkaa ja sitten yhtäkkiä kuului jumalaton pamaus, monta pamausta, kertoo Peltonen.

Ympärillä ei kuitenkaan näkynyt ketään, eikä taivaallakaan näkynyt syyllisiä.

Peltosen mielessä ehti käväistä dramaattisiakin ajatuksia.

– Minulle tuli lähinnä mieleen ensimmäiseksi, että joku droonin osa tai joku tippui tai sitten jotkut pojat heittävät jotain. Mutta sitten minä katson ympärille, eikä ketään ei ollut missään.

Pesupaikalla tilanne valkeni ja tuulilasia "komistivat" monta suurta linnunjätöskasaa.

– En ole koskaan nähnyt tommoista määrää taivaalta tullutta tavaraa. Aina jotain loogista joskus tulee, mutta en ole tuommoista määrää koskaan nähnyt, Peltonen naurahtaa.

Katso video lintujen jättämistä "terveisistä" artikkelin alussa!

Onneksi pesupaikka oli lähellä

Pesupaikalle päästyään Peltonen sai tuoreet jäljet nopeasti pois painepesurilla, vaikka urakkaa riitti.

– Onneksi olin pesupaikalla ja sain ne vedettyä just pois painepesurilla. Siinäkin oli aikamoinen putsaaminen, mutta saman tien se lähti, kun oli tuoretta tavaraa vielä, hän avaa.