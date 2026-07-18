Pia Penttala kertoo ottaneensa punaisen lihan takaisin ruokavalioonsa.

Julkkisten kesäkeittiössä -sarjassa erityistason psyko- ja perheterapeutti Pia Penttala yllättää perheensä perinteisellä kesäherkulla.

Letut ovat kesäruokaa parhaimmillaan erilaisine täytteineen. Siinä missä moni nautiskelee lettuja hillon ja kermavaahdon kanssa, Penttalan perheessä hillo korvataan yllättävällä täytteellä: jauhelihalla.

Letut paistetulla jauhelihalla ja makealla kermavaahdolla ovat olleet jo vuosia Penttalan perheen ykköshitti. Lettutaikinaan Penttala kertoo käyttävänsä ohrajauhoja, jotta letut pitävät paremmin nälkää.

– Keskimmäinen poikamme lähti jo 15-vuotiaana maailmalle urheilemaan ja aina kun hän tuli käymään kotona, niin viimeistään Helsinki-Vantaan lentokentältä tuli puhelinsoitto, että onko lettuja – vuorokauden ajasta riippumatta, Penttala kertoo.

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Letut olivat vakioruokaa jo Penttalan lapsuudessa ja niitä syötiin monipuolisesti erilaisilla suolaisillakin täytteillä. Jauhelihan ja makean kermavaahdon yhdistelmän hän kuitenkin oppi vasta aviopuolisoltaan, vaikka suhtautuikin makukomboon aluksi epäileväisesti.

– Viisas vaimo vaikenee, joten jäin katsomaan, mitä tästä tulee, mutta siitä tulikin meidän perheen hitti, hän sanoo.