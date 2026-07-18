Emeritusprofessorin mukaan Suomen olisi selvitettävä, tarvitaanko henkisen väkivallan kriminalisoimiseksi oma lainsäädäntönsä.

Suomessa pitäisi pohtia henkisen väkivallan kriminalisoimista, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen STT:lle.

Ruotsissa henkiseen väkivaltaan puuttuva laki tuli voimaan kuluvan heinäkuun alussa. Suomesta suoraan henkistä väkivaltaa koskeva lainsäädäntö puuttuu.

Henkisestä väkivallasta voi Ruotsin poliisin listauksen mukaan olla kyse esimerkiksi silloin, jos toinen nöyryyttää tai loukkaa toista toistuvasti, uhkailee tai painostaa toista tekemään asioita vastoin tämän tahtoa, kontrolloi tai valvoo toista tai rajoittaa toisen taloudellista itsenäisyyttä esimerkiksi hallitsemalla pankkitilejä, estämällä työnteon tai ottamalla lainoja hänen nimissään.

Henkistä väkivaltaa ei tunnisteta

Oikeusministeriön selvityksen mukaan henkisestä väkivallasta rangaistaan Suomessa pahoinpitelynä äärimmäisen harvoin.

Ongelmana on se, että henkistä väkivaltaa ei aina tunnisteta. Lisäksi henkisen väkivallan konkreettisten seurausten osoittaminen voi olla vaikeaa.