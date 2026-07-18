WRC2-luokan suomalaistähti Roope Korhonen oli turhautunut Viron MM-rallin 10. erikoiskokeen jälkeen.
WRC2-luokan voittotaistelussa mukana oleva Korhonen jäi 10. erikoiskokeella 2,6 sekuntia luokkajohdossa olevasta Robert Virvesistä.
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Erikoiskokeen maalissa Korhonen päästi tunteensa valloilleen kirosanojen sävyttämänä.
– Voi kilinv***u näitä, Korhonen laukoi saaden selostamon nauramaan.
Maalihaastattelussa Korhonen piti ärräpäät kurissa.
– Tämä oli vaikea erikoiskoe. Meillä oli joitain turbo-ongelmia, joten ei hyvä, Korhonen summasi.
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