Kiteellä on tapahtunut yhden hengen kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.
Itä-Suomen poliisi tiedottaa moottoripyörän ja henkilöauton välisestä onnettomuudesta, jossa on kuollut yksi ihminen.
Onnettomuus tapahtui tänään lauantaina noin kello 11. Kantatietä Kiteen suuntaan ajanut moottoripyörä törmäsi vastakkaisesta suunnasta Kantatieltä Lamminrannantielle kääntyneen henkilöauton kaulaan.
Onnettomuudessa kuoli moottoripyörän kuljettaja, joka oli noin 75-vuotias mies. Hänen kyydissään ollut noin 60-vuotias nainen loukkaantui vakavasti.
Henkilöautossa ollut kuljettaja ei loukkaantunut onnettomuudessa.
Kyseisellä tieosuudella on 60 km/h nopeusrajoitus. Sää oli tapahtuma-aikaan hyvä.
Viranomaiset ohjasivat tapahtumapaikalla liikennettä ja poliisi käynnistää asiassa esitutkinnan onnettomuuden syyn selvittämiseksi.