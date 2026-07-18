Lappajärvellä tapahtui eilen perjantaina kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.
Pohjanmaan poliisilaitos tutkii perjantaina iltapäivällä Lappajärvellä Etelä-Pohjanmaalla tapahtunutta liikenneonnettomuutta. Hätäkeskus sai ilmoituksen onnettomuudesta kello 14.28.
Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan 1970-luvulla syntynyt mies ajoi moottoripyörällä Kärnänlenkillä Lappajärvellä, kun hän ajautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä ulos tieltä pellolle.
Moottoripyörän kuljettaja menehtyi tapahtumapaikalla.
Poliisi selvittää onnettomuuden syytä.