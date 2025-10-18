Entinen huumeaddikti Kaapo Savolainen ja huumeriippuvaisen läheinen Riikka Rintasalo jakoivat omia kokemuksiaan Suomessa saatavasta päihdehoidosta ja vaativat järjestelmän täysremonttia.

Julkisessa keskustelussa yleensä kauhistellaan huumeidenkäyttäjiä. Erityisesti alfa-pvp-huumausaineen herättämän laajan julkisuuden myötä moni on herännyt Suomen tämänhetkisen päihdepolitiikan tilaan.

Päihderiippuvuuksien seuraukset näkyvät niin terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, oikeusjärjestelmässä kuin myös vankeinhoidossa.

Erään addiktin tarina

Entinen huumeaddikti Kaapo Savolainen kertoo raitistuneensa 13 vuotta sitten. Hän ajautui käyttämään päihteitä jo alaikäisenä.

– Käsittelemättömät asiat aiheuttivat niin paljon ahdistusta. Teini-iässä aloin alkoholilla lääkitsemään omaa ahdistustani, Savolainen kertoo.

Alkoholin käytön myötä kynnys madaltui pikkuhiljaa muihin päihteisiin. Täysi-ikäisyyteen mennessä mukaan olivat jo tulleet rauhoittavat pillerit ja suonensisäiset huumeet.

Tuolloin Savolaisen elämä ja toiminta perustui pelkästään siihen, koska hän saisi seuraavan annoksen.

– Hyvin ahdistavaa ja päämäärätöntä elämää, hän kuvailee.

Lopulta hän sai avun Minnesota-mallisesta hoidosta. Kyseiset hoitomallit ovat vaikuttavia, mutta niiden saatavuus julkisin varoin on heikkoa ja tarjonta vähäistä.

– Nykyään ehkä juuri ja juuri nuori saa kuukauden kuntoutuksen laitoksessa. Siinä ehtii juuri krapula hellittää ja sitten sinut heitetään takaisin pihalle, Savolainen kuvailee nykytilannetta.

Julkisen sektorin hoidon tavoitteena on myös valitettavan usein huumausaineaddiktioissa vain haittojen vähentäminen, ei raitistuminen.

Läheisen huoli

Läheisen näkökulmasta tilanne on raskas ja avunsaanti on vaikeaa.

– Se vaikuttaa ihan kuin mikä tahansa muu vakava sairaus, joka hoitamattomana johtaa kuolemaan, huumeriippuvaisen läheinen Riikka Rintasalo kertoo.

Rintasalo kertoo, että hänen läheisensä saama hoito on ollut riittämätöntä.

– Joinakin hetkinä olen vain ajatellut, että nautitaan nyt niistä pienistä ilonhetkistä, kun yhdessä saadaan olla, hän kertoo.

Kansalaisaloite hakee muutosta

Rintasalo ja Savolainen ovat mukana kannattamassa noin kuukasi sitten julkaistua kansalaisaloitetta: Päihdehoidon uudistaminen vaikuttavuuden parantamiseksi Suomessa.

Joukko päihderiippuvaisten vanhempia, toipuneita addikteja, tutkijoita ja päihdetyön ammattilaisia vaativat aloitteessa päihdeongelman ratkaisuiksi hoidon uudistamista.

Tämän hetken suurin ongelma on se, että nykyjärjestemä on toimimaton, eikä hoitoon pääse välittömästi.

– Jos hoitoon päästään, sen hoitopolun pitäisi olla ihan jatkuva. Ei päästetä hoidolta sitä vastuuta lipeämään, Rintasalo kertoo.

Hän ehdottaa, että jo hoidon alussa sosiaalitoimi, mielenterveyspuoli ja päihdepuoli pitäisi olla saman pöydän ympärillä sopimassa yhteistä tavoitetta ja rooleja.

– Oikea käsi ei tiedä, mitä vasen tekee, Rintasalo kuvailee hoidon nykytilannetta, kun eri tahot eivät kommunikoi.

"Pitäisi ymmärtää, että siellä taustalla on aina joku syy"

Huonon kommunikoinnin ja hoidon toimimattomuuden myötä Rintasalon läheinen, joka yritti päästä päihteistä eroon, sijoitettiin päihteet hyväksyvään asuntolaan. Kuukaudessa läheisen kunto romahti.

Päihderiippuvaisilla on usein elämänhallinnan kanssa ongelmia.

– Pitäisi ymmärtää, että siellä taustalla on aina joku syy. Yleensä se on huono olo, Savolainen kertoo.

Eri tahoille pomputtelun sijaan hoidon tulisi olla helposti saavutettavaa ja hoitopolku pitäisi pystyä turvaamaan katkeamattomana ja riittävän pitkänä.