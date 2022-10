Vuosia kadulla elänyt Pasi Hietanen kertoo, millaista on elämä ilman kotia – "Minut on todettu kuolleeksi kahdeksan kertaa"

Ruusulankatu 10. Sininauhan asumisyksikkö. Viimeiset neljä vuotta tämä on ollut Pasi Hietasen koti. Asunnossa lentelee kärpäsiä. Pöydällä on tyhjähkö tuhkakuppi ja vessan lavuaarissa kattila.

Tie kadulta omaan kotiin oli pitkä. Kaikkia ongelmia ei ole vieläkään täysin selätetty, mutta Hietasella on jälleen ote elämästään ja sänky, jossa nukkua.

Kotiosoite on jotain, mikä Hietaselta puuttui neljä vuotta. Nyt hän haluaa kertoa, miten selvisi asunnottomana päihteiden käyttäjänä neljä pitkää vuotta pääkaupunkiseudun kaduilla.

Alamäen alku

Kodittoman arkipäivä

Kadulla vietetyt vuodet tekivät Hietasesta urbaanin ympäristön selviytymisen mestarin. Hän tietää, mistä paikoista löytyy parhaiten ruokaa, miten vihreän vessan lattiasta saa nukkumakelpoisen ja mikä työkalu on asunnottomalle välttämättön.

Asunnottoman ensimmäinen ja painavin murhe on aina se, missä saa nukkua. Toimiviksi havaituissakin paikoissa on yleensä ongelmansa. Monet asunnottomat hakeutuvat nukkumaan vihreisiin vessoihin. Valitettavasti unta kaipaaville, samaiset vessat ovat monen huumeriippuvaisen pistopaikka. Unta saa pahimmillaan muutaman tunnin pätkissä, kun käyttäjät hakkaavat yösijan ovea päästäkseen piikittämään.

– Vihreät vessat eivät ole todellakaan mitään hyviä nukkumapaikkoja, niissä on ritilälattiat. Siihen pitää soveltaa jonkinlainen nukkumisalusta. Pahvi tai lehtiä siihen, niin pystyy nukkumaan.

– Pari tuntia nukutaan ja sitten ollaan hereillä ja etsitään seuraavaa päihdettä. Kerätään pulloja ja tölkkejä ja pummitaan rahaa, jotta saadaan itsensä taas toimintakuntoon. Se on jatkuvasti samaa rytmiä. Tuollainen on perusarkipäivä.

Kuolema kolkuttaa

Asunnottomat kohtaavat jatkuvasti vaaroja. Suonensisäisiä käyttävälle asunnottomalla riskejä on entistä enemmän. Pelkästään epäpuhtaassa ympäristössä piikittäminen voi viedä hengen.

– Kadulla eläminen on todellakin raffia meininkiä. Varsinkin suonensisäisiä päihteitä käyttävänä, sulla ei ole aina puhtaita värkkejä. Käytät käytettyjä vehkeitä. Koskaan et oo varma onko ne ensinnäkään omia. Yleisissä vessoissa käytät päihteitä, kaikki ei ole steriiliä. Milloin tahansa voi tulla tulehduksia.

– Semmoista se on välillä se kadulla asuminen.

Huumeiden piikittäminen ei ole koskaan turvallista, vaikka kaiken tekisikin täysin oikein. Hietanen on käynyt lähellä kuolemaa niin monta kertaa, että heidän voisi sanoa olevan tuttavia.

– Minut on julistettu kahdeksan kertaa kliinisesti kuolleeksi yliannostusten takia.

Ruoka pienin murheista

Kun kysyn, mistä asunnottomana oikein löytää ruokaa Hietasen ääni muuttuu hyvin kepeäksi. Ruoan saanti on ilmeisesti pienimpiä murheita asunnottomalle. Kauppakeskusten roskakorit ovat erinomaisia apajia.

– Mieleen on jäänyt syömisretki, kun käytiin junalla kaverin kanssa lentoasemalla keräämässä pulloja ja löydettiin roskiksen päältä patonki. Vartijat tulivat ajamaan meidät pois ja käskivät heittämään patongin roskiin. Me pidettiin patongista kiinni ja sanottiin, ettei olla heittämässä, me syödään tämä. Ne repivät sen meiltä käsistä ja heittivät meidät ulos.