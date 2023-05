Näin isän alkoholismin sävyttämä lapsuus näkyy Rita Niemi-Mannisessa tänä päivänä – toivoo, että äiti olisi hakenut apua aiemmin

Hyvinvointiyrittäjä Rita Niemi-Mannisen , 43, vaikea lapsuus näkyy hänessä tarkkuutena ja siinä, että hän vaatii itseltään paljon. Tänä päivänä hänellä on itselläänkin lapsi puolisonsa Aki Mannisen , 47, kanssa: kesäkuussa vuonna 2019 syntynyt Donna-tytär.

– On ollut pakko olla hyvä jossain, että pääsi eteenpäin näistä lähtökohdista. Meillä on vanhempina antaa Donnalle enemmän materiaa, mutta ennen kaikkea tukea ja ymmärrystä. Haluan, ettei Donnalla ole kaikki niin vaikeaa. Mutta sitten tullaan siihen, etten halua, että hän pääsee liian helpolla. Se kuitenkin kasvattaa luonnetta. Haluan, että hän oppii tekemään töitä ja menee kohti omia tavoitteitaan hyvällä tavalla. Mutta kaikki tuki tulee täältä, Rita kertoi MTV Uutisille.

– Voi panostaa ja vaikka opiskeluissa saattaa ne nopeammin loppuun. Kun on taloudellinen ja muu tuki perheeltä, niin ei ole niin omillaan. Ei tarvitse repiä itseään joka suuntaan. Siitä haluan pitää huolen hänen kohdallaan.

Rita Niemi-Manninen kertoo, minkälainen äiti-tytär-suhde hänelle ja Donnalle on muodostunut, ja vastaa tyttärensä kysymykseen kuukautisista.

– Lapsen mieli on siitä jännä, että se torjuu tuollaiset asiat muistista. Joitain välähdyksiä saatan muistaa, mutta enemmän ne ovat niitä, mitä äitini ja isosiskoni ovat puhuneet.

Aikakausi on ollut Ritan lapsuudessa erilainen kuin se on nykyisin. Väkivaltaisuutta ja alkoholismia on ennen peitelty ja hävetty ehkä enemmän.