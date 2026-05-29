Suomi tuomitsee Venäjän toimet Romaniassa, linjaa tp-utva eli presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta.
Tp-utva keskusteli tänään yhteiskokouksessaan tapauksesta, jossa venäläinen drooni osui kerrostaloon Romaniassa.
Tp-utva korostaa, että Suomi tukee liittolaistaan Romaniaa sekä Ukrainaa sen puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.
Romaniassa kaksi ihmistä haavoittui, kun venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon.
Romanian ulkoministeriö on syyttänyt Venäjää vakavasta ja vastuuttomasta eskalaatiosta. Myös EU ja Nato ovat tuominneet tapahtuneen.