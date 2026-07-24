Oprah Winfrey kertoo podcast-haastattelussa tarinan etunimensä takaa.

Yhdysvaltalainen tv-juontaja Oprah Winfrey kertoo näyttelijä Keke Palmerin luotsaamassa Baby, This Is Keke Palmer -podcastissa, miksei hän käytä oikeaa etunimeään.

Oprahin sijaan Winfreyn oikea etunimi on Orpah. Tv-juontaja kertoo, että hänet nimettiin Raamatun Orpan mukaan.

Winfreyllä itsellään ei kertomansa mukaan ollut osaa eikä arpaa siihen, että Orpah muuttui Oprahiksi.

– Kukaan ei tiennyt, miten se kirjoitetaan. Syntymätodistuksessani se oli Orpah. Sitten ihmiset alkoivat kutsua minua Oprahiksi. Ero on siis vain siinä, onko P ennen R:ää vai sen jälkeen, hän selittää podcastissa.

– Kun he kerran alkoivat kutsua minua Oprahiksi, niin se siitä, hän toteaa.

Winfrey paljasti tajunneensa vasta parikymppisenä, että hänen syntymätodistuksessaan oleva nimi oli eri kuin se, jolla ystävät ja perhe olivat häntä kutsuneet.

Oprah ei ole alkujaan Oprah./All Over Press