Heinolassa Päijät-Hämeessä on syttynyt tulipalo jätteenkäsittelylaitoksella. Alueelle on annettu vaaratiedote.
Päijät-Hämeen pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta tulipalosta Kuusakoskentielle Heinolaan perjantai-iltana vähän ennen iltayhtätoista.
Paikalle lähetettiin noin 20 pelastuslaitoksen yksikköä.
Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan Kuusakosken jätteenkäsittelylaitoksella palaa säilytyskontteja.
Tulipalosta muodostuu runsaasti terveydelle haitallista savua, ja Myllyojan alueelle on annettu vaaratiedote.
Pelastuslaitoksen mukaan palavia kontteja on kymmeniä ja niissä on sähkölaitteita.
Sammutustöiden odotetaan jatkuvan koko yön.
Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihdon ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu.