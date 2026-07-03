Venäjä jatkoi iskujaan heti Kiovan moukarointia seuranneena yönä.
Neljä ihmistä kuoli ja kymmenen haavoittui Venäjän iskuissa Ukrainaan perjantain vastaisena yönä, kertovat viranomaiset Telegramissa.
Paikallisen sotilashallinnon johtajan mukaan drooni osui taloon Venäjän vastaisella rajalla sijaitsevalla Sumyn alueella. Iskussa kuoli kaksi naista, iäkäs mies sekä alle kaksivuotias tyttö. Kolme muuta loukkaantui samassa iskussa.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kotikaupungissa, Ukrainan keskiosassa sijaitsevassa Kryvyi Rihissä, loukkaantui puolestaan seitsemän ihmistä. Paikallisten viranomaisten mukaan venäläinen ohjus osui tiheästi asutulle alueelle.
Maan pääkaupungissa Kiovassa vietetään tänään surupäivää vuorokautta aiemmin tapahtuneen, toistaiseksi 30 ihmiseltä hengen vieneen ilmaiskun jälkeen.
1:48Venäjä iski rajusti Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan