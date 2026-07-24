Kodisjoella heinätöissä ollut Mariella kuvasi videon villisikalaumasta.

Kun Mariella Heikola heinäkuun ensimmäisenä päivänä oli heinähommissa tuttavansa peltolohkolla Kodisjoen kyläalueella, hän näki traktorin sivuikkunasta liikettä.

Näky yllätti.

Pellolla tepasteli lauma villisikoja. Heikola tunnisti lajin heti.

– Siinä oli viisi isoa ja 15–20 pientä. En nyt ihan tarkkaa lukua katsonut, hän tuumii.

Hän pohtii, että isommat yksilöt taisivat olla emakoita.

Heikola arvioi olleensa lähimmillään noin 20 metrin päässä laumasta.

– Ne jatkoivat matkaansa ja kun siirryin itse seuraavalle lohkolle, näin saman lauman vielä viljapellossa.

– Luulen, että ravinnon perässä kulkivat.

Poikkeuksellinen näky

Heikola kertoo, että hänestä näky oli poikkeuksellinen.

– En ole niitä tuolla tavalla luonnossa nähnyt.

Hän veikkaa, että kyseessä olivat vapaana elävät yksilöt.

Aiheesta kertoi ensin Laitilan Sanomat.