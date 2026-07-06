Venäjän asevoimat sanoo torjuneensa yön aikana yli 500 ukrainalaista lennokkia.
Paikallisten viranomaisten mukaan lennokkeja torjuttiin muun muassa pääkaupunki Moskovan sekä Pietarin alueilla.
Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä iski ballistisin ohjuksin yöllä pääkaupunki Kiovaan. Venäjän iskut Ukrainaan surmasivat yli kymmenen ihmistä Kiovassa ja sen lähistöllä varhain maanantaina.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti sunnuntaina, että Venäjä valmistelee iskuja ennen tällä viikolla järjestettävää sotilasliitto Naton huippukokousta.