Saara Keskitalo ei päässyt perjantaina helpolla, vaikka naisten sadan metrin aitafinaalin päävastustajat olivat pudonneet rinnalta yksi toisensa jälkeen. Suomen mestaruus irtosi ajalla 12,97, mutta kaikki oli kaatua finaalia edeltäneeseen varaslähtöjupakkaan.

Aiturit kutsuttiin ensimmäisen lähtöyrityksen jälkeen takaisin telineisiin ja pian Keskitalo oli neuvottelemassa tuomariston kanssa mahdollisesta varaslähdöstään. Kuvanauha kuitenkin paljasti, että Keskitalon vierestä ponkaissut Niina Karttunen oli nykäissyt ensin, johon Keskitalo oli reagoinut. Karttuselle nostettiin keltainen kortti, Keskitalolle vihreä vapauttavan tuomion merkiksi.

– Aika vähän muistikuvia siitä (finaalijuoksusta) sitten lopulta jäi. Kaikki fokus meni varaslähtötilanteeseen. Sen jälkeen sitten vähän unohtui kaikki ne asiat, joihin olisi pitänyt keskittyä, Keskitalo naurahti illan päätteeksi MTV Urheilulle.

Keskitalon suurimmat vastustajat Nooralotta Neziri, Reetta Hurske ja Lotta Harala putosivat yksitellen kilpailusta loukkaantumisten vuoksi. Viimeisimpänä perjantaina vetäytymisestään ilmoittanut Harala. Mestaruuden varmisteluun ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta.

– Aitajuoksussa varmistelu saattaa usein kostautua kolarointina tai muina teknisinä asioina. Lähdin tekemään omaa juoksua ja ihan hyvin siinä onnistuin.

Keskitalo on juossut aiemmin tällä kaudella Suomen ennätyksen 12,64. Tuloskunto on kuitenkin ailahdellut. Syihin on pyritty pureutumaan yhdessä valmentaja Mikael Ylöstalon kanssa.

– Yksi tekijä ovat nämä olosuhteet, joihin meillä on ulkoilmalajissa aika vähän sananvaltaa. Kovasti olemme koittaneet hakea sellaisia kelejä, joissa pääsisi harjoittelemaan niitä kovia myötätuulia, mutta niitä ei aina tilauksesta tule.

Keskitalon päätähtäin on elokuussa Birminghamissa juostavissa yleisurheilun EM-kilpailuissa.