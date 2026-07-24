Järvenpäässä tavoitellaan ainutlaatuista trampoliiniennätystä.
Järvenpään rantapuistossa järjestetään tänään perjantaina poikkeuksellinen koko perheen tempaus, jossa tavoitteena on pitää trampoliini jatkuvassa käytössä 12 tunnin ajan ilman keskeytyksiä.
Tarkoitus on luoda ainutlaatuinen yhteisöllinen ennätyssuoritus, jolle järjestäjät eivät ole löytäneet täysin vastaavaa ennakkotapausta.
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Ikäraja viisi vuotta
Ennätysyritys käynnistyi aamupäivällä kello 10 ja päättyy kello 22.
– Kaikki halukkaat saavat tulla kokeilemaan, kunhan on viisi vuotta täyttänyt. Ideana on se, että ihmiset saisivat ilmaiseksi jotain kivaa, koska sitä ei hirveästi nykyään ole tarjolla, tapahtuman tuottaja Jonna-Emilia Mikkonen kertoo MTV Uutisille.
Yksi pomppijoista, Konsta Kuusanen, kehuu osaavansa myös pompputemppuja.
– Voltin ja selkäbäkin ja polvivoltin osaan, hän luettelee.