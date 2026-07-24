Seinäjoella on annettu perjantaina illalla hälytys ilmaliikenneonnettomuudesta.
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta ilmaliikenneonnettomuudesta Seinäjoen Rekkaväylälle illalla vähän ennen kello yhdeksää. Paikalle lähetettiin kuusi yksikköä.
Pelastuslaitos kertoi myöhemmin tiedotteessaan, että pienkone oli tehnyt pakkolaskun Rekkaväylälle onnistuneesti.
Tapahtuneessa ei tullut henkilövahinkoja.
Etelä-Pohjanmaan ilmailukerhon puheenjohtaja kertoi Iltalehdelle, että kyseessä oli kerhon kone.
Hänen mukaansa lentokone joutui tekemään pakkolaskun teollisuusalueelle mahdollisen moottorihäiriön takia.
Puheenjohtajan tietojen mukaan koneen kyydissä oli kaksi ihmistä. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa eikä myöskään kone vaurioitunut.