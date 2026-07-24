Nathalie Blomqvistin oli etukäteen määrä hallita naisten 1500 metrin juoksua Kalevan kisoissa, mutta Ylen lähetyksessä kerrottiin tämän unohtaneen varmistaa osallistumisensa kilpailuun.
Blomqvistin olisi pitänyt varmistaa sääntöjen mukaan osanottonsa 90 minuuttia ennen kilpailun alkua. Ylen mukaan järjestäjille toimitettiin vielä anomus Blomqvistin luvasta juosta, mutta se evättiin.
Blomqvist olisi osallistuessaan ollut kilpailun suurin voittajasuosikki. Kultaan juoksi Aino Suni vain sadasosan erolla Heini Ikoseen.
Kilpailun taso koki jo aiemmin kolauksen, kun Eveliina Määttänen vetäytyi kilpailusta.