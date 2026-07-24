Välivaalitaisto Yhdysvalloissa kiihtyy.
Yhdysvalloissa äänestetään marraskuussa välivaaleissa, jotka järjestetään presidenttikauden puolivälissä.
Vaalit käydään 3. marraskuuta 2026.
Republikaanit ovat presidentti Donald Trumpin johdolla keskittyneet rajaturvallisuuteen ja talouskysymyksiin.
Demokraatit taas ovat korostaneet Trumpin laskenutta suosiota.
Uutistoimisto AP:n mukaan taistelu välivaalien voitosta näyttää jo nyt kolme kuukautta ennen äänestystä sotkuiselta.
Trumpin heikko kannatus ei povaa vaalivoittoa
Trumpin tämänhetkinen 37 prosentin kannatus ei lupaa republikaaneille hyvää.
Mielipiteitä ovat jakaneet niin sotatoimet Iranissa, maahanmuuttopolitiikka kuin myös korkeat elinkustannukset.
Republikaaneilla on tällä hetkellä vain pieni enemmistö edustajainhuoneessa. Republikaaneilla on edustajainhuoneen 435 paikasta 220.
Mielipidekyselyiden valossa republikaaneille on povattu vaalitappiota, joka puolestaan vaikeuttaisi Trumpin loppukautta presidenttinä merkittävästi.
Trump on toistanut väitteensä vaalivilpistä. Trump viljeli vilppiretoriikkaa aiemmin hävittyään edelliset presidentinvaalit Joe Bidenille.
Yhdysvaltain viranomaisten mukaan vaalivilppiä ei aiemmissa vaaleissa nähty.