Wilma Heltelän ei tarvinnut esittää parastaan perjantaina käydyssä Kalevan kisojen seiväskarsinnassa. Heltelä ylitti kerran Jyväskylän Harjulla 380, joka riitti paikkaan lauantain loppukilpailussa.
Heltelän tavoin tulokseen 380 ylsivät Saga Andersson, Elina Lampela, Elli Rantala, Venla Salminen, Edith Rikala, Tuuli Järvinen, Ellen Andtfolk ja Laura Ollikainen.
– Oli normaalia vaikeampi kisarupeama, kun kelit heittivät kapuloita rattaisiin, Heltelä sanoi karsinnan jälkeen Ylelle.
Lauantain kilpailu on Heltelän viimeinen ennen elokuussa käytäviä Birminghamin EM-kisoja.
Heltelä antoi heinäkuun alussa merkkejä paremmasta, kun hän voitti Ateenassa käydyn kilpailun kauden selvästi parhaalla tuloksellaan 481.