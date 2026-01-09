Vahvassa myötätuulessa jääkiekkoliigassa purjehtiva KooKoon miehistö osoitti perjantaina JYPin kustannuksella, että ottelun voi voittaa monella tavalla.

Kahden erän jälkeen JYP oli kiekonhallinnassa edellä prosentein 63–37.



KooKoo oli viettänyt toiseen erätaukoon mennessä 40 minuutin aikana hyökkäysalueella vajaat viisi (4.35) minuuttia, JYP yli yhdeksän minuuttia kauemmin. Silti KooKoo johti ottelua tuossa vaiheessa 3–0.



Kolmen pisteen kotivoitto irtosi kouvolalaisille maalein 6–1. KooKoon laitahyökkääjä Ville Meskanen sai kaudella tusinan osumia (12+14) kokoon lauottuaan KooKoon kahdella ensimmäisellä ja tyhjiin sijoittamallaan viidennellä osumalla. Vajaan 3 200 katsojan joukosta viskattiin hattutemppuilijalle kaksi pipoa.



– Ehkä tulos mairittelee meitä. Olimme tehokkaita ja meillä oli hyvä veskari (Eetu Randelin). Tästä lähdetään vapaalle syömään rouvan mokkapaloja. Kai niitä voi kolme vetää, kommentoi Meskanen MTV:n haastattelussa liigauransa neljännen hattutempun jälkeen.



KooKoo on hävinnyt kuudesta viimeisimmästä ottelustaan vain yhden. JYP on sarjassa kolmantena ja KooKoo sen kanssa tasapisteissä neljäntenä.