Ukrainaa tukeva partisaaniryhmä sanoo vaurioittaneensa Venäjän elektronisen sodankäynnin laitteita Novgorodin alueella.
Partisaanit kertovat sytyttäneensä viime viikolla tuleen kolme puhelinmastoa, jotka oli varustettu elektronisen sodankäynnin antenneilla.
Asiasta kertoo ukrainalaislehti Kyiv Independent.
Ryhmän mukaan mastojen palot mahdollistivat ukrainalaisdroonien iskun Staraja Russassa Novgorodin alueella sijaitsevaan lentokonekorjaamoon.
Partisaaniryhmän mukaan operaatio toteutettiin yhteistyössä Ukrainan asevoimien kanssa.