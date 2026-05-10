Venäjä rikkoi Venäjän ja Ukrainan välistä kolmepäiväistä aselepoa surmaten yhden ihmisen, ukrainalaisviranomaiset sanovat Kyiv Independent -lehden mukaan.
Ukrainan ilmavoimien mukaan se torjui 27 venäläistä droonia yön aikana. Yhteensä 19 ihmisen kerrotaan haavoittuneen useilla Ukrainan alueilla. Kuolemaan johtanut isku tapahtui Zaporizhzhjan alueella, alueen kuvernööri kertoo.
Iskut tehtiin vain noin vuorokausi sen jälkeen, kun Ukraina ja Venäjä olivat sopineet kolmepäiväisestä aselevosta.