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Kuvat: Venäläislapsia aivopestään karusti leikkipaikoilla

Tällaisiin suuren mittakaavan projekteihin rekrytoidaan arkkitehteja, suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita.

MTV Uutiset sai Beregilta luvan kuva- ja tekstimateriaalin julkaisuun.

Venäjällä jopa aivan pienet lapset kohtaavat politiikkaa päivittäin leikkikentillä. 2020-luvulla moskovalaiset taaperot leikkivät "kremleissä", pyörivät tankkikaruselleissa ja kiipeilevät hävittäjiin.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

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Zilishnik-yhtiö on kiinteistönhallinta- ja kunnallispalveluyritys Moskovassa. Se huolehtii kerrostaloista ja niiden ympäröivistä alueista.

– Mielestäni on ilmeistä, että näiden symbolien tarkoitus on korostaa uskollisuutta hallitukselle ja saada kiitosta piirihallinnolta, Tatjana kommentoi.

Leikkikenttä Butyrin alueella. Liukumäen takana lukee venäjäksi "Kiitos voitosta".Bereg

Isänmaallisia oppitunteja

Venäjän viranomaiset levittävät yhä voimakkaammin sotapropagandaa ja -ideologiaa yliopistoissa, kouluissa ja päiväkodeissa.

Samaisia oppitunteja on pidetty venäläisissä kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kerran viikossa jo vuodesta 2022 lähtien.

Opetusministeriön julkaisemissa oppaissa kerrotaan, että kyseisillä tunneilla oppilaille opetetaan muun muassa isänmaallisuudesta ja viidennestä luokasta lähtien myös "erikoissotilasoperaatiosta" eli Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

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Lasten leikkejä kontrolloidaan

Lapsia on helppo aivopestä, ja leikkikenttien tietynlainen ulkoasu on siihen tehokas keino.

– Leikkikenttä on ennen kaikkea leikkipaikka. Lasten leikki on eräänlainen silta fyysisen todellisuuden ja niiden symbolien välillä, joilla lapsi varustaa ympäröivän maailmansa, sanoo lastenpsykologi Maria Bereg-medialle.

Leikkikentät, joilla on tietty teema tai ennalta määrätty poliittinen agenda, rajoittavat leikkiä jo lähtökohtaisesti ja asettavat sille tiettyjä raameja, sanoo psykologi.

– Jos leluautossa lukee "poliisi", lapsi todennäköisesti leikkii sillä poliisiautona. Siksi mielestäni tässä näkyy Kremlin yritys kontrolloida lasten leikkejä ja lisätä suvaitsevaisuutta valtion symboleja kohtaan.