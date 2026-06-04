Samaisia oppitunteja on pidetty venäläisissä kouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa kerran viikossa jo vuodesta 2022 lähtien.
Opetusministeriön julkaisemissa oppaissa kerrotaan, että kyseisillä tunneilla oppilaille opetetaan muun muassa isänmaallisuudesta ja viidennestä luokasta lähtien myös "erikoissotilasoperaatiosta" eli Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.
Venäläisen öljy-yhtion Lukoilin varoilla rakennettu leikkipuisto Moskovassa.Bereg
Kiipeilyteline moskovalaisen kerrostaloasunnon pihalla näyttää hävittäjältä.Bereg
Lapsia on helppo aivopestä, ja leikkikenttien tietynlainen ulkoasu on siihen tehokas keino.
– Leikkikenttä on ennen kaikkea leikkipaikka. Lasten leikki on eräänlainen silta fyysisen todellisuuden ja niiden symbolien välillä, joilla lapsi varustaa ympäröivän maailmansa, sanoo lastenpsykologi Maria Bereg-medialle.
Leikkikentät, joilla on tietty teema tai ennalta määrätty poliittinen agenda, rajoittavat leikkiä jo lähtökohtaisesti ja asettavat sille tiettyjä raameja, sanoo psykologi.
– Jos leluautossa lukee "poliisi", lapsi todennäköisesti leikkii sillä poliisiautona. Siksi mielestäni tässä näkyy Kremlin yritys kontrolloida lasten leikkejä ja lisätä suvaitsevaisuutta valtion symboleja kohtaan.
Kremlin muotoon rakennettuja leikkipuistoja on Moskovassa monta. Tässä yksi niistä.Bereg
Mitä abstraktimpi ympäristö on ja mitä vähemmän sitä moderoidaan, sitä enemmän mahdollisuuksia lapsilla on täyttää se omalla sisällöllä, keksiä tarina, oppia jotain itsestä ja maailmasta.
Leikkipuistot osoittavat osaltaan, että Putinin Venäjällä lasten ajattelua kehitetään systemaattisesti haluttuun, Kremlin tavoitteita tukevaan sotaisaan suuntaan.
Tatjanan ja Marian nimet on muutettu Beregin toimesta henkilöllisyyden suojelemiseksi.