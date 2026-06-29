Ukraina pitää todennäköisenä, että Venäjä aloittaa lähiaikoina maahyökkäyksen Valko-Venäjän puolelta. Valmistautuminen on loppusuoralla myös Tshernobylin alueella. Toimittajamme Niko Nurminen perehtyi Tshernobylissä linnoitustöihin.

Moottorisaha laulaa ja haapaa ja koivua katkeaa juoksuhaudan katteeksi.

Ukraina on linnoittamassa koko reilun tuhannen kilometrin pituista Valko-Venäjän vastaista rajaansa. Suurta osaa urakoivia miehiä ei sotilaiksi heti tunnista. Se vaikeuttaa jonkin yläilmoissa leijuvien Venäjän tiedustelulennokkien tiedonkeruuta.

Ukrainassa on vallalla käsitys siitä, että Venäjä tulee vetämään Valko-Venäjän mukaan hyökkäyssotaansa jossain vaiheessa, vaikka väkisin.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä 24. helmikuuta 2022, jolloin joukkoja hyökkäsi Ukrainaan useista suunnista – myös Valko-Venäjän alueelta kohti Kiovaa.

Tshernobylissä, Valko-Venäjän vastaisella rajalla Ukrainan puolella, ollaan hereillä. Täällä viimeistellään linnoitustöitä. Viimeisimmäksi vedetään drooniverkkoja kaivausten ylle.

– Meidän osamme rajasta, oma vastuulohkomme, on jo jotakuinkin hyvin linnoitettu. Muutaman kilometrin välein ja paikoin muutaman sadan metrin välein meillä on puolustusrakenteita, ihmisiä, drooneja ja niin edelleen, kuvailee "Biisonina" esittäytyvä sotilasyksikön komentaja.