Putin vaatii isänmaallista opetusta päiväkoteihin jo 3-vuotiaille: "Heitä on erittäin helppo manipuloida"

Viime vuonna Vladimir Putin ehdotti isänmaallista opetusta päiväkoteihin. Syyskuusta lähtien koulujen lisäksi myös venäläisissä päiväkodeissa aletaan opettaa lapsille propagandaa.
Venäjän opetusministeriön mukaan 1. syyskuuta alkaen oppituntia nimeltään "Keskusteluja tärkeistä asioista" aletaan pitää päiväkodeissa 20 Venäjän alueella.
Venäjän alueiden lisäksi propagandistisia oppitunteja päiväkodeissa aletaan pitää myös miehitetyillä Donetskin, Luhanskin ja Zaporižžjan alueilla, kertoo oppositiomedia Meduza.
"Keskusteluja tärkeistä asioista" -nimisiä oppitunteja on tarkoitus järjestää päiväkodeissa 3–7-vuotiaille lapsille.
Samaisia oppitunteja on pidetty venäläisissä kouluissa kerran viikossa jo vuodesta 2022 lähtien. Opetusministeriön julkaisemissa oppaissa kerrotaan, että kyseisillä tunneilla oppilaille opetetaan muun muassa isänmaallisuudesta ja viidennestä luokasta lähtien myös ”erikoissotilasoperaatiosta” eli Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.
Lue myös: Lähes 200 000 venäläisopettajaa erosi – syynä painostus: "Meidän pitäisi olla ylpeitä Putinista"
Propagandaa mahdollisimman varhain
Lokakuussa 2024 Venäjän presidentti Vladimir Putin esitti idean järjestää isänmaallisia oppitunteja myös päiväkodeissa.
Putin totesi, että viranomaisten tulisi opettaa lapsille "tietyt perusasiat jo varhaisessa iässä".
Toistaiseksi päiväkotiprojekti käynnistetään kokeiluluontoisesti ja tämän vuoden lopussa päätetään, kannattaako tällaisia oppitunteja ottaa käyttöön kaikissa Venäjän päiväkodeissa, Venäjän opetusministeriö linjasi.
Lue myös: Venäjälle uusi sotaisa kouluaine: Tällaista propagandaa venäläisnuorille tullaan pakkosyöttämään
Lapsia manipuloidaan kylmästi
Meduzan haastattelema pedagogi ja kouluttaja Dima Zitser on järkyttynyt siitä, että Venäjällä halutaan aivopestä jo aivan pieniä lapsia.
Zitser sanoo, että häneltä kysytään usein, miksi Venäjän viranomaiset panostavat juuri lapsiin.
Opettajan mukaan tietyn ideologian istuttamisella varhaisessa iässä on peruuttamattomat seuraukset. Siksi Venäjän viranomaiset manipuloivat juuri lapsia kyynisesti.
– Lapsiin panostetaan, koska se on kätevää ja turvallista. Lapset eivät osaa puolustaa itseään, joten heitä on erittäin helppo manipuloida, Zitser sanoi Meduzalle.