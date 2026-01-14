Espoon Soukanniemessä toukokuussa tapahtuneesta henkirikoksesta on nostettu murhasyyte, kertoi syyttäjä keskiviikkona.
Syytetty on 62-vuotias mies. Myös uhri oli kuusikymppinen mies. Poliisin mukaan epäilty ja uhri olivat tunteneet toisensa useiden vuosikymmenien ajan.
Poliisi kertoi joulukuussa esitutkinnan valmistumisen aikaan epäilevänsä motiivin liittyvän siihen, että epäilty uskoi uhrin pettäneen hänen luottamuksensa liiketoiminta-asioissa.
Poliisin mukaan henkirikos tehtiin rakennuspuukolla, jonka epäilty osti tekoa varten. Poliisi epäilee miehen menneen sen jälkeen uhrin asunnolle ja tappaneen tämän asunnon eteisessä.
Oikeudenkäynti asiassa alkaa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa tammikuun viimeisellä viikolla.