Formula ykkösten sääntöjä hallinnoiva FIA ilmoitti varhain torstaina Suomen aikaa, että Japanin osakilpailuviikonloppuun tulee merkittävä muutos auton energiahallintajärjestelmään liittyviin sääntöihin. Syynä muutokseen on halu saada kuljettajat ajamaan lujempaa aika-ajoissa.

Tulevan viikonlopun Japanin F1-osakilpailuun tulee kuljettajien kaipaama sääntömuutos liittyen siihen, kuinka paljon autojen hybridivoimayksiköistä on sallittua kerätä energiaa. Maksimimäärää pudotetaan lauantaina kisattaviin aika-ajoihin aiemmasta yhdeksästä megajoulesta kahdeksaan, kertoo Kansainvälinen autoliitto FIA tiedotteessaan Reutersin mukaan.

Muutoksen tarkoitus on “varmistaa tarkoitettu tasapaino energian hallinnassa ja kuljettajan suorituksessa”.

Formula ykkösiin tuli kaudeksi 2026 useita sääntömuutoksia, joista merkittävin on koskenut hybridivoimayksikköjä: sähkön ja polttomoottorin välillä voimantuotto jakautuu noin puoliksi.

Edellä mainittu muutos on johtanut siihen, että kuljettajien on kannattanut taktisista syistä nostaa jalkaa kaasulta ja körötellä autollaan sillä aikaa, kun polttomoottori on ladannut akkua täyteen iskuun.

Uudet säännöt ovat piristäneet kilvanajoa ja ohittelua, mutta kriitikoiden mukaan etenkin aika-ajojen huippunopeat kierrokset ovat kärsineet muutoksesta ja muuttuneet enemmän akunsäästelyiksi kuin kuljettajien rohkeuden ja taidon näytöksiksi.

Uusi muokkaus takaa sen, että kuljettajat voivat ajaa nopeat kierrokset enemmän talla pohjassa ja keskittyä vähemmän energiankeräämiseen aika-ajoissa.